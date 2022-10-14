Сотрудников захваченной россиянами Запорожской АЭС уже предупредили об увольнении, если они не подпишут трудовые договоры с "Росатомом".

Об этом на условиях анонимности "Суспильному" рассказал один из работников станции.

"На собрание пришли представители "Росатома". Они сообщили, что тех, кто откажется подписывать новые договоры, сократят. Тем, кто договоры подпишет, обещают зарплаты выше украинской в полтора-два раза и подъемные. Для подачи заявления на оформление нового трудового договора российские паспорта пока не требуют. Промышленному персоналу дали время на размышления до 3 ноября. Тем, кто не перейдет на новые договоры, заблокируют пропуска", - сказал он.

Источник "Страны" в Энергодаре сообщил, что сотрудники станции оказались перед сложным выбором - если они подпишут договора с "Росатомом", то их в Украине могут объявить колпаборантами. Если не подпишут - потеряют работу. И по городу уже ходят слухи, что тех, кто не подпишет договора мобилизуют в российскую армию.

Выехать же из города сотрудникам станции практически нереально - разворачивают на блокпостах, говорят сотрудники.

Напомним, в "Росатоме" создали предприятие для управления Запорожской АЭС.

Ранее глава "Росатома" заявил, что Запорожскую АЭС переведут на российское ядерное топливо.

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