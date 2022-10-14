Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл в Польшу после визита в Киев и заявил о прогрессе в создании защитной зоны для ЗАЭС.

Об этом говорится на Twitter-аккаунт Гросси.

"Прибыл в Польшу на ночном поезде из Украины после интенсивной недели консультаций с Россией и Украиной. Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС - ситуация на станции неприемлема, и нам нужны немедленные действия для ее защиты", - заявил Гросси.

Напомним, во время визита в Киев, Гросси провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили создание зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Перед этим глава МАГАТЭ встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, в ЕС осудили перевод Россией под свою юрисдикцию Запорожской АЭС.

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