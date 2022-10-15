Резервное питание Запорожской атомной электростанции восстановлено. Об этом сообщает МАГАТЭ в своем официальном twitter-аккаунте.

"Это было крайне необходимо после того, как за последнюю неделю станция дважды потеряла доступ к внешнему электричеству", - отмечает агентство.

Чтобы не допустить такой критической ситуации, по инициативе МАГАТЭ за последние дни к ЗАЭС подвезли 7 грузовиков с горючим. Такой объем горючего позволит питать генераторы станции в течение 10 дней при ее возможном новом отключении от электричества.

Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 14 октября заявил о прогрессе в создании защитной зоны для Запорожской АЭС.

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