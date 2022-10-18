В ночь на 18 октября военные РФ обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Атаковали "Градами" и тяжелой артиллерией Мировскую и Покровскую громады.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Из-за обстрелов повреждены агропредприятие и линии электропередач. В селе Вышетарасовка почти 1 000 семей осталось без света. Нет там и связи - повреждена башня. Аварийные бригады приступят к работе как только минует угроза обстрелов, заявил Резниченко.

Он также добавил, что в полночь военные из воздушного командования "Восток" уничтожили один вражеский дрон-камикадзе "Shahed-136".

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.