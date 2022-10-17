По Днепропетровской области в понедельник, 17 октября, нанесен еще один удар. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Снова удар по энергетической инфраструктуре. В Каменском районе. Пожар и серьезные разрушения. На месте работают спасатели и специальные машины ГСЧС", - сообщил он.

Также Резниченко призывал экономить электроэнергию утром - с 8:00 до 11:00 и вечером - с 17:00 до 23:00.

Напомним, ранее войска РФ уже наносили удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. Вспыхнул сильный пожар.

После этого в регионе начались экстренные отключения электричества. Его обещают полностью возобновить в ближайшие часы.

Также мы писали об атаке дронов-камикадзе утром 17 октября на Киев.

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