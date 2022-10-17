Глава МВД Денис Монастырской заявил, что сегодня по территории Украины запустили 40 дронов. 30 из них летели на Киев, большинство удалось сбить. 5 дронов достигли своих целей.

Уже известно о 18 пострадавших в результате удара по жилому дому на улице Жилянской.

Ранее в МВД призвали украинцев по возможности сбивать дроны-камикадзе из собственного оружия.

Также мы писали, что по данным ВСУ, дроны-камикадзе летели на Киев с юга через всю Украину, удалось сбить 37 единиц.

Напомним, в Киеве из-под завалов разрушенного в результате удара дома достали выжившую пенсионерку.

Напомним, мы публиковали фото и видео последствий атаки дронов-камикадзе на Киев.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

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