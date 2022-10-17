В Киеве из-под завалов разрушенного в результате удара дома достали выжившую пенсионерку. Фото
Мэр Киева Виталий Клчико подтвердил, что из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева, где произошел взрыв в результате атаки дронами, извлекли тело погибшей женщины.
Об этом Кличко сообщил в телеграм-канале.
По его данным, трое пострадавших в результате удара госпитализированы. По состоянию на 11:32 еще один человек находился под завалами, сообщил Кличко.
Позже из-под завалов дома на Жилянской в Киеве достали живую бабушку. Ее транспортируют в больницу.
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что спасенную женщину зовут Анна, ее достали с третьего этажа.
"Госпожа Анна – спасена! Достали с третьего этажа повреждённого дома", - написал Тимошенко в телеграм-канале.
Напомним, мы публиковали фото и видео последствий атаки дронов-камикадзе на Киев.
Также приводили комментарий президента Украины Владимира Зеленского по поводу атаки беспилотников на столицу.
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