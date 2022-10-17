В центре Киева сейчас частично перекрыто движение транспорта по улице Жилянская, начиная от проспекта Победы и до пересечения Жилянской с улицей Льва Толстого.

Также перерыто движение по улице Симона Петлюры, которая ведёт к зданию центрального ж/д вокзала.

Горит дом на ул. Жилянской. На месте работает несколько десятков сотрудников ГосЧС и несколько десятков единиц техники. Спасатели продолжают прибывать.

Ранее в Офисе президента также показали видео последствий удара по Шевченковскому району Киева.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что зафиксированы четыре прилета, все в Шевченковском районе.

Он также подтвердил информацию, которую ранее обнародовал мэр Киева Виталий Кличко о повреждении жилого дома, напомнив, что под завалами остаются люди. В соседнем здании возник пожар, его локализировали.

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Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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