Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал утренние удары по Киеву дронами-камикадзе.

"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадания в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. Нас – победа", - написал Зеленский в телеграм-канале.

Как сообщалось, после удара дрона-камикадзе по жилому дому в Киеве под завалами остаются люди.

В ВСУ сообщили, что дроны летели с юга через всю Украину, удалось сбить 37 единиц.

Также мы публиковали фото и видео последствий атаки дронов-камикадзе на Киев.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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