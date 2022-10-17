Найдено тело первого погибшего под руинами жилого дома в Киеве, который россияне атаковали утром в понедельник, 17 октября, дронами-камикадзе.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем телеграм-канале.

Напомним, спасатели продолжают разбирать завалы дома, часть которого обрушилась из-за российской атаки. Там остаются люди. По данным мэра Киева Виталия Кличко, из-за атаки дронов-камикадзе пострадал жилой дом в Шевченковском районе. Эвакуированы 18 человек.

Мы также публиковали фото и видео последствий атаки дронов-камикадзе на Киев.

Также приводили комментарий президента Украины Владимира Зеленского по поводу атаки беспилотников на столицу.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

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