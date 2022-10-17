Советник министра внутренних дел Антон Геращенко призвал сбивать "Шахиды" из стрелкового оружия. По его словам, это касается в том числе охотников и владельцев нарезного оружия.

Патрульные полицейские, сбившие дрон пистолетным и автоматным огнем, рассказали, что после попадания дрон резко изменил траекторию и упал в 50 метрах от них.

"Шахиды можно сбивать. Как только слышишь звук шахида, и рядом у тебя есть оружие, это можно и нужно делать", - заявил Геращенко на видео.

Ранее в ВСУ сообщили, что сегодня с утра удалось сбить 37 дронов-камикадзе. Они летели на Киев с юга через всю Украину.

"Страна" публиковала инфографику, что делать и где искать укрытие при атаке беспилотных камикадзе.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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