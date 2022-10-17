В Днепропетровской области обещают в ближайшие часы возобновить энергообеспечение всех потребителей. С утра в области начались экстренные отключения электричества из-за обстрелов РФ.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Он подтвердил, что в ряде населенных пунктов Днепропетровской области, в т.ч. и в Кривом Роге, сегодня по распоряжению "Укрэнерго" впервые провели аварийное отключение электроснабжения.

Однако специалистам уже удалось стабилизировать энергосистему и в ближайшие часы ДТЭК возобновит энергообеспечение всех потребителей.

Вилкул также призвал людей держать дома запасы воды и заряженные электроприоборы - аккумуляторы, телефоны и павербанки, так как об аварийных отключениях нельзя заранее предупредить.

Ранее премьер Денис Шмыгаль сообщил, что РФ с утра атаковала энергетическую инфраструктуру трех регионов: Сумской и Днепропетровской областей и города Киева. Он призвал украинцев экономить электроэнергию.

Также сегодня часть Харькова и области осталась без света из-за срабатывания защитной автоматики.

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