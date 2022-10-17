В трех областях Украины введены веерные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Кировоградской областной военной администрации (ОВА).

Как пишет Кировоградская ОВА, речь идет собственно о Кировоградской, а также Запорожской и Днепропетровской областях.

Режим веерных отключений уже вводился сегодня утром, и этом может повториться при необходимости. Время отключения будет составлять 2 часа, но – по согласованию с местными властями – может быть и больше.

При этом в случае большого дефицита электроэнергии могут отключать одних и тех же потребителей по несколько раз в день с промежутками между отключениями в 1-2 часа.

Ранее мы писали о предупреждении "Укрэнерго" о том, что сегодня, 17 октября, в центральном и северном регионах Украины возможны веерные отключения электроэнергии из-за ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры. Особенно высока вероятность отключений в вечернее время.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что РФ с утра атаковала энергетическую инфраструктуру трех регионов: Днепропетровской и Сумской областей и города Киева. Он призвал украинцев экономить электроэнергию.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.