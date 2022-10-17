В центральном и северном регионах Украины возможны веерные отключения электроэнергии из-за сегодняшних ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры. Особенно высока вероятность в вечернее время.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Ремонтные бригады работают над устранением последствий, ситуация в энергосистеме контролируемая.

Ранее премьер Денис Шмыгаль сообщал, что РФ с утра атаковала энергетическую инфраструктуру трех регионов: Днепропетровской и Сумской областей и города Киева. Он призвал украинцев экономить электроэнергию.

При этом в Днепропетровской области уже начались экстренные отключения электричества, но власти обещают в ближайшие часы полностью возобновить энергообеспечение.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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