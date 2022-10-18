В ночь с 17 на 18 октября в Николаеве прогремели взрывы. В городе из-за этого исчезало электричество.

Об этом сообщает "Суспильне".

Информация о взрывах поступила около 03:00. По словам мэра города, Александра Сенкевича, на месте работали соответствующие службы. По данным журналистов, света не было не только в Николаеве, но и в части области.

Однако к 06:20 электроснабжение в городе и области возобновили. В ГСЧС сообщили, что линии 101 и 112 работают в штатном режиме.