Ночью Николаев попал под обстрел. В городе исчезал свет
В ночь с 17 на 18 октября в Николаеве прогремели взрывы. В городе из-за этого исчезало электричество.
Об этом сообщает "Суспильне".
Информация о взрывах поступила около 03:00. По словам мэра города, Александра Сенкевича, на месте работали соответствующие службы. По данным журналистов, света не было не только в Николаеве, но и в части области.
Однако к 06:20 электроснабжение в городе и области возобновили. В ГСЧС сообщили, что линии 101 и 112 работают в штатном режиме.
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