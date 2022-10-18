Иллюстративное фото: nara.getarchive.net

В ночь с 17 на 18 октября в Николаеве прогремели взрывы. В городе из-за этого исчезало электричество. 

Об этом сообщает "Суспильне".

Информация о взрывах поступила около 03:00. По словам мэра города, Александра Сенкевича, на месте работали соответствующие службы. По данным журналистов, света не было не только в Николаеве, но и в части области. 

Однако к 06:20 электроснабжение в городе и области возобновили. В ГСЧС сообщили, что линии 101 и 112 работают в штатном режиме.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.