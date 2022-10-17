Первый заместитель мэра Николаева Виталий Луков в комментарии "Стране" рассказал, что для устранения последствий вчерашней атаки российских дронов-камикадзе, которые повредили цистерны с подсолнечным маслом, из-за чего случился "масляный потоп", задействованы альпинисты.



"Альпинисты обследуют бочки, из которых идет поток масла, и закрывают пробоины", - отметил Луков.



Рано утром городской голова Александр Сенкевич провел экстренное совещание, на котором был утвержден ряд срочных действий всех ответственных структур города.



Со второй половины дня агропредприятие своими насосами откачивает масло с двух прилегающих улиц и проезжей части, чтобы масло не пошло во дворы и в огороды к людям, живущим поблизости.



Кроме того, ГСЧС выдало специальный порошок, чтобы "гасить" масло, растекшееся по улице.



Отдельно городская власть занимается тем маслом, которое через ливневый коллектор вытекает в реку.



"Сегодня по согласованию с портом уже выставлены боны (плавучие заграждения, служащие для ограничения распространения чего-либо по поверхности воды - Ред.), и все это засыпается специальным порошком, который "вяжет" растительное масло. Думаю, бонами мы это масло удержим", - отметил Виталий Луков.



Он уточнил, что на полное устранение "масляного потопа" потребуется несколько дней.

Напомним, вчера вечером российские войска атаковали Николаевскую область дронами-камикадзе. Три дрона попали в объект промышленной инфраструктуры, там загорелись резервуары с подсолнечным маслом.

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