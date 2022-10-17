В Николаеве после того, как дроны РФ ударили по промышленным объектам и загорелись резервуары с маслом, по улицам текут реки подсолнечного масла.

Об этом сообщают "Новости N".

Причина случившегося - повреждение в результате атаки дронами двух резервуаров емкостью по 7,5 тысяч тонн каждый на территории предприятия в Заводском районе.

Возник пожар, который оперативно потушили сотрудники ГосЧС. Однако сами цистерны повреждены – из них выливается растительное масло. Жидкость течет по улице, стекает к городской ливневой канализации, на дороге образовались глубокие масляные лужи.

Местные жители боятся, что любая искра может повлечь за собой вспышку масла, что приведет к масштабному пожару.

Ранее появилось видео мощного пожара под Николаевом после атаки иранских дронов, часть которых удалось сбить.

Также "Страна" писала, что накануне этого в результате обстрела Николаева погибли 8 человек.

Тем временем война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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