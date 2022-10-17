Жители Николаева собирают подсолнечное масло, которое разлилось по всему городу после ударов по хранилищу.

Масло течет рекой по улицам. Чтобы его набрать, достаточно подставить бутылку.

Ранее первый заместитель мэра Николаева Виталий Луков в комментарии "Стране" рассказал, что для устранения последствий вчерашней атаки российских дронов-камикадзе, которые повредили цистерны с подсолнечным маслом, из-за чего случился "масляный потоп, задействовали альпинистов.

Они обследуют бочки и закрывают пробоины, пока агропредприятие своими насосами откачивает масло с двух прилегающих улиц и проезжей части, чтобы масло не пошло во дворы и огороды к людям.

Также ГосЧС выдала специальный порошок, чтобы "гасить" масло, растекшееся по улице. Отдельно городская власть занимается тем маслом, которое через ливневый коллектор вытекает в реку.

Напомним, что вчера вечером в Николаеве РФ ударила "Шахидами" по промышленным объектам. Загорелись резервуары с маслом и фармацевтический склад.

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