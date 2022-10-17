В понедельник, 17 октября, глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил о ракетном ударе по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области. Предварительно обошлось без жертв.

Об этом Сергей Борзов написал в своем телеграм-канале.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о том, что Украина нуждается в защите неба над своими энергетическими объектами.

Ранее в "Укрэнерго" предупредили о возможных веерных отключениях света из-за сегодняшних ударов РФ. Особенно высока вероятность в вечернее время.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.