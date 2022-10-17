Украина нуждается в защите неба над своими энергетическими объектами.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что утром россияне прибегли к обстрелу энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Сумской областях и Киеве.

Кроме того, в результате повреждения подстанции обесточена и работает на дизель-генераторах Запорожская атомная электростанция. Галущенко также призвал украинцев снизить потребление электроэнергии в течение дня, а особенно в часы вечернего пика – с 17-00 до 23-00.

"Это поможет восстановить и поддерживать стабильность энергосистемы, которую так пытаются разрушить россияне", – добавил он.

Ранее в "Укрэнерго" предупредили о возможных веерных отключениях света из-за сегодняшних ударов РФ. Особенно высока вероятность в вечернее время.

В Днепропетровской области уже начались экстренные отключения электричества, но власти обещают в ближайшие часы полностью возобновить энергообеспечение.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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