В результате ракетного удара по Сумской области 17 октября погибли три человека, еще девять пострадали.

Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, три российские ракеты попали в объект гражданской инфраструктуры в Роменском районе в 05:20 утра.

"По меньшей мере три человека погибли. Девять – ранены. Под завалами все еще находятся люди", - отметил Живицкий.

Он добавил, что в области из-за обстрелов от электроснабжения отключены 1625 абонентов. Жителей региона просят снизить потребление электроэнергии в пиковые часы нагрузки (8-11 часов утра и 17-22 вечера).

Ранее премьер Денис Шмыгаль сообщал, что РФ с утра атаковала энергетическую инфраструктуру трех регионов: Днепропетровской и Сумской областей и города Киева. Он также призвал украинцев экономить электроэнергию.

Ранее в "Укрэнерго" предупредили о возможных веерных отключениях света из-за сегодняшних ударов РФ.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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