В Сумской области 13 октября без света остались тысячи абонентов. В настоящее время продолжаются работы по возобновлению электроснабжения.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Ждем графиков. Сейчас самое время поддержать наших энергетиков, которые делают все возможное, чтобы у нас был свет", - отметил чиновник.

Живицкий рассказал, что в области отключено 4 902 абонента, из них:

Шосткинский район - 160;

Сумской район - 4742.

Глава ОВА добавил, что на Лебединском участке Сумского района отключено 4 649 абонентов.

Ранее в Укрэнерго призвали экономить электроэнергию с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Также призвали не включать сразу несколько мощных электроприборов, а стиральными машинами и обогревателями пользоваться ночью, когда нагрузка на сеть меньше.

Тем временем война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.