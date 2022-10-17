В результате обстрела объектов критической инфраструктуры Роменского района Сумской области есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает глава Роменской районной военной администрации Денис Ващенко, сообщает "Суспильне".

По его данным, под завалами остаются около четырех человек.

Также "Страна" писала, что РФ с утра атаковала энергетическую инфраструктуру трех регионов: Днепропетровской, Сумской областей и Киева, украинцев призывают экономить электроэнергию.

Напомним, сегодня РФ нанесла ракетный удар еще и по объекту инфраструктуры в Одесской области.

Также Энергоатом сообщил, что Запорожская АЭС отключилась от сети из-за обстрелов.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.