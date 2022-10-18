В ДТЭК предупреждают о возможных перебоях с электричеством в Киеве из-за утренних ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает поставщик электроэнергии и газа Yasno на своей странице в Facebook.

Также в ДТЭК подтверждают отключение света на левом берегу столицы.

Вместе с тем, жители киевской Троещины сообщают в соцсетях, что жилмассив без света и воды.

Также сообщают о перебоях со светом и водой в соседнем с Троещиной Лесном массиве.

Троещина является крупнейшим жилым массивом Киева с населением около 300 тысяч человек.

Также столичные СМИ публикуют видео, как жители левого берега скупают питьевую воду в магазинах.

Напомним, в Офисе президента заявили, что зафиксировано три прилета по объекту энергообеспечения на левом берегу города. Взрывы прогремели в Деснянском районе.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.