Утром во вторник, 18 октября, россияне нанесли удар по Киеву. В городе в этот момент была объявлена воздушная тревога.

Киевляне слышали звуки взрывов, после этого в одном из районов Киева наблюдалось задымление.

В КГГА призвали жителей города не покидать укрытий.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил обстрел столицы. По предварительной информации, зафиксировано три прилета по объекту энергообеспечения на левом берегу города.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что взрывы прогремели в Деснянском районе. По его словам, все службы уже следуют на место происшествия.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.