В ДТЭК Энерго сообщили об отключении от энергосистемы одного из предприятий из-за обстрелов

В результате очередного обстрела российскими войсками от энергосистемы отключено энергетическое предприятие "ДТЭК Энерго". Восстановительные работы продолжаются.

Об этом говорится в сообщении "ДТЭК Энерго" на странице в Facebook.

"Ночью 19 октября российские войска в очередной раз атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины. Пострадало одно из энергетических предприятий "ДТЭК Энерго". К счастью, обошлось без жертв", - сообщила компания.

Там уточнили, что в результате обстрела серьезно повреждены оборудование и инфраструктура предприятия, сейчас оно полностью отключено от энергосистемы.

"Остановка предприятия привела к ограничению энергоснабжения в регионе, но сейчас продолжаются работы по его восстановлению", - сообщили в ДТЭК.

О каком именно предприятии идет речь - не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что Кривой Рог частично остался без света после ночного удара по городу. Председатель Днепропетровской областной государственной администрации Вилкул сообщал, что был разрушен объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе.

Также мы писали, что захваченный россиянами Энергодар остался без света и воды после обстрела.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.