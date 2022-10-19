В Энегодаре Запорожской области с ночи продолжаются сильные обстрелы, город находится без света и воды.

Об этом сообщил мэр Дмитрий Орлов в телеграм-канале.

Он заявил, что обстрелы начались около полуночи с промышленной зоны, а затем под удары попал и сам город. Обстрелы не утихают и утром.

По его словам, повреждена одна из подстанций и здание горисполкома, в также здания исполнительного комитета горсовета.

Энергодар с весны находится под контролем российских войск.

Напомним, ночью Днепропетровская область была под обстрелом. Там обесточены насосные станции водоканалов, повреждены дома.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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