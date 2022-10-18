Россияне задержали и увезли в неизвестном направлении двоих сотрудников Запорожской АЭС: начальника службы информационных технологий Олега Костюкова и помощника гендиректора Олега Ошека.

Об этом сообщает "Энергоатом".

Россияне задержали их вчера, сейчас об их местонахождении и состоянии ничего не известно.

"Энергоатом" обращается к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом приложить все усилия и принять все возможные меры по освобождению сотрудников ЗАЭС и содействовать их возвращению к исполнению служебных обязанностей.

Ранее РФ уже похищала директора ЗАЭС Игоря Мурашова, в последствии он был освобожден.

Позже "Энергоатом" сообщил о похищении замдиректора ЗАЭС по персоналу. О его судьбе пока ничего неизвестно.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.