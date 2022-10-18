Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал подробности своей первой встречи с российской коллегой Татьяной Москальковой.

Он сообщил, что речь шла о необходимости активизировать репатриацию военнопленных и освобождение гражданских заложников.

По словам Лубинца, стороны обсуждали:

необходимость посещения колонии в Еленовке представителями Украины, России и, в случае необходимости, с участием третьей стороны;

необходимость двустороннего взаимодействия во многих вопросах по поводу положения гражданских лиц;

наработка пути посещения военнопленных, осмотр мест их содержания - как на территории подконтрольной РФ, так и в Украине;

предоставление возможности военнопленным звонить родным;

тщательные поиски без вести пропавших;

объединение семей, когда дети и родители оказались на разных территориях;

восстановление документов для беженцев и прочее.

Также украинский омбудсмен сообщил, что договорился с Москальковой направить официальные письма для реализации оговоренных задач, предусматривающих защиту прав человека.

Напомним, 17 октября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил подробности очередного обмена пленными. В результате него домой вернулись более сотни украинских женщин.

Позже стало известно, что во время обмена впервые лично встретились Лубинец и Москалькова.