Москалькова общается с украинским коллегой. Фото: Телеграм

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал подробности своей первой встречи с российской коллегой Татьяной Москальковой.

Он сообщил, что речь шла о необходимости активизировать репатриацию военнопленных и освобождение гражданских заложников.

По словам Лубинца, стороны обсуждали:

  • необходимость посещения колонии в Еленовке представителями Украины, России и, в случае необходимости, с участием третьей стороны;
  • необходимость двустороннего взаимодействия во многих вопросах по поводу положения гражданских лиц;
  • наработка пути посещения военнопленных, осмотр мест их содержания - как на территории подконтрольной РФ, так и в Украине;
  • предоставление возможности военнопленным звонить родным;
  • тщательные поиски без вести пропавших;
  • объединение семей, когда дети и родители оказались на разных территориях;
  • восстановление документов для беженцев и прочее.

Также украинский омбудсмен сообщил, что договорился с Москальковой направить официальные письма для реализации оговоренных задач, предусматривающих защиту прав человека.

Напомним, 17 октября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил подробности очередного обмена пленными. В результате него домой вернулись более сотни украинских женщин.

Позже стало известно, что во время обмена впервые лично встретились Лубинец и Москалькова.

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