Репатриация военнопленных и освобождение гражданских. Что обсудили Лубинец и Москалькова на первой встрече
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал подробности своей первой встречи с российской коллегой Татьяной Москальковой.
Он сообщил, что речь шла о необходимости активизировать репатриацию военнопленных и освобождение гражданских заложников.
По словам Лубинца, стороны обсуждали:
- необходимость посещения колонии в Еленовке представителями Украины, России и, в случае необходимости, с участием третьей стороны;
- необходимость двустороннего взаимодействия во многих вопросах по поводу положения гражданских лиц;
- наработка пути посещения военнопленных, осмотр мест их содержания - как на территории подконтрольной РФ, так и в Украине;
- предоставление возможности военнопленным звонить родным;
- тщательные поиски без вести пропавших;
- объединение семей, когда дети и родители оказались на разных территориях;
- восстановление документов для беженцев и прочее.
Также украинский омбудсмен сообщил, что договорился с Москальковой направить официальные письма для реализации оговоренных задач, предусматривающих защиту прав человека.
Напомним, 17 октября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил подробности очередного обмена пленными. В результате него домой вернулись более сотни украинских женщин.
Позже стало известно, что во время обмена впервые лично встретились Лубинец и Москалькова.