Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил подробности очередного обмена пленными. Домой вернулись более сотни украинских женщин.

Об этом Ермак написал в Telegram.

По его словам, "это был первый совершенно женский обмен".

Из плена освобождены 108 женщин: 37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицеров, 85 – рядовых и сержантов.

Из них – 35 защитниц из ВСУ, 32 – ВМС, 12 – ТрО, 8 – Нацгвардия, включая 2 из "Азова", 5 – ДССТ, 4 ГНСУ и 12 гражданских.

Обмен пленными подтвердили и в "ДНР": его "глава" Денис Пушилин сообщил, что им отдали 110 женщин, они отдали 108, так как две женщины отказались ехать в Украину.

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