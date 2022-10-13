Сегодня состоялся обмен пленными, в результате которого удалось вернуть 20 украинцев.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

В Украину вернулись 14 бойцов ВСУ, 4 бойца теробороны, один нацгвардеец и военнослужащий ВМС.

"Есть люди, которых россияне удерживали в Еленовке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей", — рассказал Ермак.

Ранее Минобороны РФ также сообщило о возврате своих 20 военнослужащих.

Напомним, что предыдущий обмен пленными, в результате которого Украина вернула 32 военных, состоялся буквально пару дней назад, 11 октября.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.