После освобождения ВСУ Лимана в Донецкой области работники ГБР начали мероприятия по документированию преступлений, совершенных российскими войсками и их пособниками и нашли документы со списками пленных и коллаборантов.

Об этом сообщили представители ГБР в комментарии "Украинским новостям".

В населенном пункте Яцковка под Лиманом сотрудники ГБР обнаружили штаб россиян, который был обустроен в одном из частных домов. В здании были найдены списки пленных и незаконно арестованных людей. Из прочего изъяты документы с данными лиц, которые решили работать на россиян в захваченных предприятиях и организациях.

Выявленные доказательства будут тщательно изучаться ГБР с целью привлечения к ответственности каждого, кто совершил действия против национальной безопасности.

Стабилизационные мероприятия в деоккупированном Лимане продолжаются. Проводятся первоочередные следственные действия, в том числе и в рамках уже открытых уголовных производств в отношении местных коллаборантов.

Следователи продолжают собирать доказательную базу причастности фигурантов к сотрудничеству с захватчиками и подрывной деятельности против государственной целостности и суверенитета Украины.

Изъяты мобильные телефоны, карты памяти и другая техника. Собраны показания местных жителей о совершении правонарушений. Мероприятия проводятся вместе с работниками других правоохранительных органов.

Как писала "Страна", в Святогорске и Лимане во время эксгумации обнаружили десятки тел мирных жителей.

Как пишет Associated Press, российская армия отступала из Лимана так быстро, что не забрала тела убитых солдат.

Тем временем война в Украине идет уже 226-й день. "Страна" следит за главными новостями 7 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 225-го дня войны с РФ. После освобождения Лимана ожидается наступление ВСУ на Сватово и Кременную в Луганской области, но пока на этих участках относительное затишье. Россияне атакуют на Бахмутском и Донецком направлении.

Вчера РФ ударила ракетами по Запорожью. Пострадали объекты инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Сообщалось о трех погибших и 10 раненых. Также был ракетный удар по Хмельницкой области. Дроны атаковали Харьков.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.