В Святогорске и Лимане Донецкой области после освобождения во время эксгумации обнаружили еще 10 тел мирных жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

За минувшие сутки, 5 октября, в только что освобожденных городах обнаружили еще 10 гражданских, убитых россиянами во время оккупации, - пишет Кириленко. Пять из них 5 в Святогорске и 5 в Лимане.

Кром того за сутки, от действий РФ в Донецкой области погибли 4 мирных жителя Донбасса - 3 в Торском и 1 в Заречном. Еще 3 человека получили ранения.

Вчера сообщалось, что в Святогосрке нашли 4 тела погибших мирных жителей.

Ранее появилось видео из Святогорска, перешедшего под контроль украинской армии, а также видео с моста в Святогорске, который пострадал от обстрелов.

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