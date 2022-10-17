Во время обмена пленными 17 октября впервые встретились омбудсмены Украины и России Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова.

Как сообщила Москалькова в своем телеграм-канале, диалог был конструктивным.

"Состоялся обмен, возвращены 110 граждан, среди которых 72 российских моряка, удерживавшиеся украинской стороной. Впервые встретились с уполномоченным по правам человека Украины Лубинцом Дмитрием Валерьевичем. Провели конструктивный диалог и договорились работать по обеспечению условий содержания пленных, дальнейшему их обмену, защите прав гражданских лиц и установлению судеб пропавших без вести", - написала Москалькова.

По ее словам, как бы ни складывалась ситуация, "уполномоченные должны быть вне политики и работать на благо граждан своих стран".

"Рада, что с обеих сторон достигнуто взаимопонимание и готовность идти навстречу друг другу, содействуя нашей главной миссии - защите прав человека", - резюмировала она.

Москалькова также опубликовала видео момента обмена пленными и встречи омбудсменов Украины и России.

Напомним, сегодня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил подробности очередного обмена пленными. В результате него домой вернулись более сотни украинских женщин.

Предыдущий обмен пленными состоялся 13 октября: домой вернулись 20 украинских военных.