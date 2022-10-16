В захваченной россиянами Горностаевке Херсонской области похитили депутата облсовета Юрия Васильева и его супругу Ольгу. Об этом "Стране" сообщил их сын Кирилл.

По его словам, он как раз разговаривал по телефону со своей матерью, когда в их дом вошли российские военные и начали разговор на повышенных тонах. Сын еще несколько минут слушал по телефону происходящее в его доме, в частности, как россияне требовали показать документы и предоставить телефон на проверку, а затем связь оборвалась. Причина их визита неизвестна.

Позже соседи сообщили ему, что обоих Васильевых вывели из дома, и они уже двое суток не выходят на связь. Также местные жители уже видели личный автомобиль Васильева в распоряжении российских военных.

Юрий Васильев является депутатом Херсонского облсовета от партии "Нам тут жить" и возглавляет районную ячейку этой партии, лидером которой является мэр Херсона Игорь Колыхаев, который также был похищен еще в июне и с тех пор о его судьбе ничего не известно.

Кроме того, Васильев является исполнительным директором крупного местного аграрного предприятия, а накануне как раз завершил сбор урожая. Как рассказывают сотрудники предприятия, после случившегося к ним уже приходили россияне и сказали, что Васильев "скоро вернется, а пока работаем в обычном режиме".

Ранее "Страна" приводила подробности июньского ареста мэра Херсона Колыхаева.

А в августе мы писали, что мэр может находиться в местном приемнике-распределителе для детей, вместе с 70 другими херсонцами.