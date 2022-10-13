Полиция Германии арестовала женщину, подозреваемую в причастности к заговору с целью похищения министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха в начале этого года.

Об этом в четверг, 13 октября, сообщает Reuters.

Элизабет Р. подозревается в том, что она была главарем радикальной группы, которая планировала похитить министра здравоохранения и разрушить энергетические объекты, чтобы повлечь за собой общенациональное отключение электроэнергии, сообщили в немецкой прокуратуре.

После сорванного похищения в апреле прокуроры задержали четырех других подозреваемых, которые, по их словам, были связаны с группами, выступавшими против ограничений, связанных с COVID-19, и с ультраправым движением Рейхсбюргер, отрицающим существование современного немецкого государства.

"Эта группировка поставила своей целью создать в Германии условия, подобные гражданской войне, и таким образом, в конце концов, свергнуть федеральное правительство и парламентскую демократию", - отметили в федеральной прокуратуре.

Позже Элизабет Р. предстанет перед федеральным судьей, который решит, должна ли она оставаться под стражей до предъявления ей официальных обвинений, сообщили в прокуратуре.

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