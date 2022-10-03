Стрельба из автомата возле школы в Черновцах. При задержании извращенца погибла полицейская. Видео
В Черновцах на улице Воробкевича перекрыто движение транспорта: местные издания сообщают о стрельбе около 27 школы.
По предварительной информации, в результате перестрелки погибла полицейская 22 лет.
Нападающий стрелял из автомата АК. Злоумышленнику удалось скрыться. Предполагается, что он скрывается в здании 27 школы на улице Воробкевича.
Здание оцеплено. В пресс-службе полиции Буковины отметили, что сейчас идет специальная полицейская операция.
Позже замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил стрельбу в Черновцах.
По его информации, Нацполиция проводила задержание лица, обвиненного в развращении несовершеннолетних: один полицейский погиб, один полицейский получил ранения.
Подозреваемый укрылся в многоквартирном доме. Операция по задержанию преступника продолжается.
Ранее произошла стрельба в школе города Окленд - полиция искала сразу трех нападавших.
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