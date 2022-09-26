Число погибших при стрельбе в школе Ижевска возросло до 15 человек. Среди погибших - 11 детей.

Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Ранены 22 ребенка и двое взрослых.

Ранее сообщалось, что большая часть погибших - первоклассники. Преступник стрелял по школьникам из двух пистолетов Макарова, после еще какое-то время отстреливался от полиции, не выдвигая никаких требований, а затем застрелился.

Как оказалось, стрельбу в школе устроил 34-летний выпускник этой школы Артём Казанцев, одетый в футболку со свастикой.

А за 20 минут до стрельбы предупреждение о теракте получила по почте другая школа. В письме, которое аноним подписал как "Тамерлан", он говорит, что "этот день будет лучшим" в его жизни и заявляет о намерении совершить суицид.

"Произошедшее не является терактом. В качестве единственной причины произошедшего прошу указать ненависть. Я не состою в экстремистских организациях, у меня нет политических требований", - написал отправитель.

Писал ли это письмо сам Артем Казанцев, который сегодня открыл стрельбу в школе №88 - пока неизвестно.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил также, что Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере.