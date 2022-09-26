В Ижевске за 20 минут перед стрельбой 26 сентября другая местная школа получила на электронную почту предупреждение о подготовке теракта.

Об этом пишут местные телеграм-каналы.

В письме, которое аноним подписал как "Тамерлан", он говорит, что "этот день будет лучшим" в его жизни и заявляет о намерении совершить суицид.

"Произошедшее не является терактом. В качестве единственной причины произошедшего прошу указать ненависть. Я не состою в экстремистских организациях, у меня нет политических требований", - написал отправитель.

Писал ли это письмо сам Артем Казанцев (который сегодня открыл стрельбу в другой школе) - пока неизвестно.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил также, что Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Также сообщают, что он написал на арсенале, с которым пришел в школу "Ненависть", а на самодельных брелоках, прикрепленным к его пистолетам, было написано "Эрик", "Дилан" и "Колумбайн".

Это отсылка к Эрику Харрису и Дилану Клиболду, американским школьникам, устроившим в 1999 году массовое убийство в школе "Колумбайн".

Надпись "Ненависть" - это явная отсылка к стрельбе в Керчи в 2018 году. Футболку с такой надписью носил Влад Росляков, расстрелявший учеников в колледже. Тогда погиб 21 человек, около 50 получили ранения.

Напомним, в российском Ижевске сегодня произошла стрельба в школе №88. По предварительным данным, в школу проник мужчина, одетый в футболку с нацистской символикой. Он стрелял из двух пистолетов Макарова. После совершенного теракта он какое-то время отстреливался он полиции, не выдвигая никаких требований, а затем застрелился.

Также мы писали о том, что официально сообщалось о 13 погибших в результате стрельбы.