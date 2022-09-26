Появилось официальное видео с мужчиной, который, как сообщают, расстрелял детей в школе Ижевска и покончил с собой.

На нем футболка с изображенной на груди красной свастикой, помещенной в круг.

Тем временем в Следственном комитете России сообщили, что число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 13 человек, среди них семеро детей.

При этом телеграм-каналы пишут о 14 погибших (сообщается, что один ребенок умер в больнице).

Подавляющее число жертв - первоклассники, сообщили в СК РФ.

По предварительным данным, мужчина стрелял из двух пистолетов Макарова. После совершенного теракта он какое-то время отстреливался он полиции, не выдвигая никаких требований, а затем застрелился.

Все это время учителя с учениками прятались в кабинетах, пока их не эвакуировали.

Напомним, что также сегодня утром в Иркутске парень открыл огонь в военкомате и ранил начальника призывной комиссии в военкомате. Позже появилось видео с иркутским стрелком. Это 25-летний парень. В российских пабликах появилось видео, на котором видно, как мужчина с оружием в актовом зале производит выстрел и выкрикивает: "Всем лежать! Всем на пол!" Присутствующие - разбегаются. После этого на кадрах видно, как в машину скорой помощи на носилках поднимают раненого.