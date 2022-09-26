В российском Ижевске 26 сентября произошла стрельба в школе №88. По предварительным данным, в школу проник мужчина, одетый в футболку с нацистской символикой.

Официальных данных пока мало, большинство подробностей сообщают российские телеграм-каналы.

По их данным, преступник проник в школу, убив охранника, застрелил шесть человек, трое из которых - школьники, а затем застрелился сам.

МВД сообщает о 20 пострадавших, среди которых пять детей в возрасте от 8 до 15 лет.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что эвакуация школьников уже закончилось.

По предварительным данным, мужчина стрелял из двух пистолетов Макарова. После совершенного теракта он какое-то время отстреливался он полиции, не выдвигая никаких требований, а затем застрелился.

Все это время учителя с учениками прятались в кабинетах, пока их не эвакуировали.

Российские телеграм-каналы публикуют данные о пострадавших в результате стрельбы в Ижевске школьниках с уточнением характера ранений:

Алина К., 7 лет Матвей У., 10 лет – ранение голени Карим Б., 7 лет – ранение грудной клетки Даниил И., 16 лет – сквозное ранение грудной клетки

Информации о других пострадавших на данный момент нет.

Также СМИ публикуют запись разговора с пережившей стрельбу ученицей школы (на видео).

Напомним, что также сегодня утром в Иркутске парень открыл огонь в военкомате и ранил начальника призывной комиссии в военкомате. Позже появилось видео с иркутским стрелком. Это 25-летний парень. В российских пабликах появилось видео, на котором видно, как мужчина с оружием в актовом зале производит выстрел и выкрикивает: "Всем лежать! Всем на пол!" Присутствующие - разбегаются. После этого на кадрах видно, как в машину скорой помощи на носилках поднимают раненого.