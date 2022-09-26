В российском Ижевске произошла стрельба в школе. Сообщается о шести погибших. Видео
В российском Ижевске 26 сентября произошла стрельба в школе №88. По предварительным данным, в школу проник мужчина, одетый в футболку с нацистской символикой.
Официальных данных пока мало, большинство подробностей сообщают российские телеграм-каналы.
По их данным, преступник проник в школу, убив охранника, застрелил шесть человек, трое из которых - школьники, а затем застрелился сам.
МВД сообщает о 20 пострадавших, среди которых пять детей в возрасте от 8 до 15 лет.
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что эвакуация школьников уже закончилось.
По предварительным данным, мужчина стрелял из двух пистолетов Макарова. После совершенного теракта он какое-то время отстреливался он полиции, не выдвигая никаких требований, а затем застрелился.
Все это время учителя с учениками прятались в кабинетах, пока их не эвакуировали.
Российские телеграм-каналы публикуют данные о пострадавших в результате стрельбы в Ижевске школьниках с уточнением характера ранений:
- Алина К., 7 лет
- Матвей У., 10 лет – ранение голени
- Карим Б., 7 лет – ранение грудной клетки
- Даниил И., 16 лет – сквозное ранение грудной клетки
Информации о других пострадавших на данный момент нет.
Также СМИ публикуют запись разговора с пережившей стрельбу ученицей школы (на видео).
Напомним, что также сегодня утром в Иркутске парень открыл огонь в военкомате и ранил начальника призывной комиссии в военкомате. Позже появилось видео с иркутским стрелком. Это 25-летний парень. В российских пабликах появилось видео, на котором видно, как мужчина с оружием в актовом зале производит выстрел и выкрикивает: "Всем лежать! Всем на пол!" Присутствующие - разбегаются. После этого на кадрах видно, как в машину скорой помощи на носилках поднимают раненого.