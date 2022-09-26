Следственный комитет РФ раскрыл личность мужчины, который стрелял по детям в Ижевской школе №88.

Его зовут Артём Казанцев. Ему 34 года, он выпускник школы, в которой открыл стрельбу, пишут российские СМИ.

Сейчас следователи проводят обыск у него дома, изучают взгляды и окружение. Проверяют его на приверженность фашистским взглядам.

Напомним, что стрелок пришел в школу в футболке со свастикой. По последним данным Следкома, число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 13 человек, среди них семеро детей, в основном - первоклассники.

По предварительным данным, мужчина стрелял из двух пистолетов Макарова. После совершенного теракта он какое-то время отстреливался он полиции, не выдвигая никаких требований, а затем застрелился.

Все это время учителя с учениками прятались в кабинетах, пока их не эвакуировали.

Напомним, что также сегодня утром в Иркутске парень открыл огонь в военкомате и ранил начальника призывной комиссии. Позже появилось видео с иркутским стрелком. Это 25-летний парень. На опубликованных кадрах видно, как в машину скорой помощи на носилках поднимают раненого.