В учебниках санитарного просвещения калифорнийского округа Ньюпорт-Меса утверждается, что существует более 10 сексуальных ориентаций и восемь гендеров.

Об этом сообщает Fox News Digital.

В учебнике, заказанном округом Ньюпорт-Меса, под названием "Комплексные навыки здоровья для старшей школы", утверждается, что существует восемь различных гендерных идентичностей, в том числе андрогинная, бигендерная, гендерно-неконформная, гендерно-вопрошающая и небинарная.

В учебной программе школьного округа Ньюпорт-Меса также говорится, что существует 10 различных сексуальных ориентаций, включая андросексуальную, полисексуальную, сколиосексуальную, демисексуальную и гинесексуальную.

Ранее власти Флориды призывали школы бойкотировать гендерную политику Байдена, называя ее "сексуальной идеологией". Новая политика администрации Байдена запрещает разделение школьных туалетов на мужские и женские и требует от школ допускать биологических мужчин в женские спортивные команды.

В США даже выдают паспорта с отметкой "X", которая означает третий гендер.

На фоне такой политики новости вроде той, что десятилетняя американка стала самой юной моделью–трансгендером на Неделе моды в Нью-Йорке.