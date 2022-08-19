Трансгендерная девочка стала самой молодой транс-моделью на подиуме Недели моды в Нью-Йорке. Это 10-летняя школьница по имени Ноэлла.

Об этом сообщает издание Mirror.

Ноэлла демонстрировала наряды на показе бренда Trans Clothing Company.

"Мне приятно, что я уже вдохновляю транс–детей быть самими собой", - сказала юная модель.

Интересно, что работа девочки в модельном бизнесе расписана до ноября текущего года.

Родители Ноэллы (оба трансмужчины), 35–летний ивент-директор Ди Макмахер (ранее был женщиной) и 32–летний Рэй, заявили, что невероятно гордятся дочерью.

Ноэлла начала переход в четыре года, но пока без приема медицинских препаратов. А сложности с самоидентификацией у нее начались еще раньше. Уже в два года тогда еще мальчик взбунтовался, отказываясь надевать мужскую одежду и ассоциироваться с сильным полом. Он устраивал истерики, ненавидя все мужское, что его окружает.

Однако после прохождения терапии в гендерной клинике в четыре года мальчик назвал себя девочкой, и все в жизни Ноэллы встало на свои места, пишет издание.

Родители посчитали, что полноценный переход с применением гормональной терапии юной модели совершать еще рано, поэтому ограничились социальным и юридическим: теперь Ноэлла - официальное имя ребенка по документам, к тому же она носит платья, отрастила длинные волосы и представляется девочкой.

"У меня есть младшие брат и сестра, цис–брат (то есть рожденный и чувствующий себя мальчиком - Ред.) и theyby (термин для обозначения ребенка, который самостоятельно определит свой пол в будущем - Ред.). Я совершила социальный переход в 4 года, юридически в 6 лет, и я нахожусь под наблюдением и надеюсь, что скоро получу блокаторы гормонов. Оба моих родителя транс–мужчины. Мы одна большая квир–семья", - рассказывает о себе Ноэлла.

С семи лет девочка занимается моделингом и старается привлекать внимание к детям–трансгендерам. Ноэлла уже выбрала путь активистки и отстаивает права таких же детей, как она сама.

"Мы так гордимся Ноэллой за то, что она стала первым трансгендерным ребенком на Неделе моды в Нью–Йорке, мы в восторге от ее уверенности и решимости", - говорит один из родителей девочки Ди.

Как писала "Страна", в прошлом году в США конкурс красоты штата Невада впервые в истории выиграла трансгендерная женщина.

Мы также сообщали, что в США разрешили выбирать любой пол при оформлении документов.