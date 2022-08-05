Штат Флорида, где у власти находятся республиканцы, призывает государственные школы игнорировать политику администрации Джо Байдена в отношении трансгендеров, заявляя, что это - "необязательный закон".

Соответствующие рекомендации школам штата разослал Департамент образования Флориды, пишет Politico.

Новая политика администрации Байдена запрещает разделение школьных туалетов на мужские и женские и требует от школ допускать биологических мужчин в женские спортивные команды.

"Департамент сделает все, что в его силах, чтобы защитить благополучие всех учащихся Флориды и защитить право всех родителей знать, что происходит в классе их ребенка. Мы верим, что вы присоединитесь к нам в этих усилиях", - заявил уполномоченный Департамента образования Флориды Мэнни Диаз-младший.

"Министерство не будет бездействовать, когда федеральные агентства пытаются навязать школам Флориды сексуальную идеологию, которая ставит под угрозу здоровье, безопасность и благополучие учащихся Флориды", — написал Диас в служебной записке, адресованной школам.

Белый дом и сторонники ЛГБТК обвинили губернатор штата Рона Десантиса в борьбе с трансгендерами и ЛГБТК-сообществом в целом. Они сослались на его поддержку закона, который запрещает школьные инструкции по гендерной идентичности и сексуальной идентичности для детей от детского сада до третьего класса, а также закон штата, запрещающий трансгендерным спортсменам соревноваться среди женщин.

Напомним, накануне премьер Венгрии Виктор Орбан в Техасе повторил мысль Трампа о наличии всего двух гендеров: мужского и женского. Выступая на конференции консерваторов в Техасе, Орбан заявил, что "нам не нужно новых гендеров, нам нужно больше рейнджеров". "Меньше дрэг-квин и больше Чаков Норрисов!", - сказал он.