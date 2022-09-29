Произошла стрельба в школе Окленда (штат Калифорния).

Местное ТВ сообщает, что пострадали от 3 до 5 человек.

Полиция полагает, что стрельбу могли устроить три человека. Их ищут.

Инцидент произошел в 12.45 по местному времени.

"Неизвестные на автомобиле подъехали к школьному кампусу, произвели выстрелы, а затем уехали, сообщили свидетели полиции. В связи со стрельбой учеников эвакуировали", - рассказали свидетели произошедшего.

Пострадавших доставили в больницу, один из них получил серьезные травмы.

О́кленд - город, расположенный в округе Аламида штата Калифорния (США) на побережье залива Сан-Франциско. Считается городом с одним из самых высоких уровней преступности в США.

Напомним, это не первый случай вооруженных нападений на школы в последнее время. Ранее стрельбу в школе российского Ижевска устроил 34-летний выпускник, одетый в футболку со свастикой. Позже появилась информация, что число жертв стрельбы в школе выросло до 15 человек. Большинство из них дети.

Также известно, что в российском Ижевске за 20 минут до стрельбы предупреждение о теракте получила по почте другая школа города.