15 лет за решеткой проведет мужчина, совершивший разбойное нападение на пункт приема металлолома и убивший охранника.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура в Телеграм-канале.

При публичном обвинении прокуроров Обуховской окружной прокуратуры 36-летний мужчина признан виновным в совершении умышленного убийства и разбойном нападении (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Установлено, что в марте 2021 года в городе Украинка Обуховского района осужденный пришел в пункт приема металлолома с целью завладения цветным ломом металла. Угрожая охраннику физической расправой, он заставил последнего открыть металлический контейнер, где находилась медь и вынести ее.

Понимая, что охранник может сообщить стражам порядка об указанном преступлении, мужчина взял металлическую арматуру и нанес ему не менее 8 ударов по голове, от чего тот потерял сознание. Пока осужденный прятал орудие избиения, потерпевший пришел в себя.

Злоумышленник, увидев это, схватил металлический предмет и бил им мужчину по голове, пока тот не упал на землю без сознания.

Прокурор в суде доказал вину указанного мужчины. Ближайшие 15 лет своей жизни он проведет за решеткой.

Напомним, ранее в Харькове "фейковые правоохранители" устроили разбой, сообщает прокуратура Харьковской области. Они выдавали себя за работников СБУ.