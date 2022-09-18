Задержаны организаторы и четверо сообщников, которые наладили нелегальный бизнес по предоставлению услуг сексуального характера на территории Киевской области.

Об этом сообщают в Киевской областной прокуратуре.

Мошенникам сообщили о подозрении в обвинении по факту сутенерства и вовлечения лиц в занятие проституцией (ч. 2 ст. 303 УК Украины).

По данным следствия, два жителя столицы организовали нелегальный бизнес по оказанию услуг сексуального характера на территории Киева и Киевской области. Они привлекли к своей противозаконной деятельности четырех женщин в качестве администраторов, которые принимали заказы от клиентов, рассказывали об услугах и ценовой политике, вели учет поступления денежных средств и, в случае необходимости, искали помещение для предоставления "услуг".

"Женщин для занятия проституцией привлекали путем размещения рекламных объявлений в Интернете. По предварительным данным, на подозреваемых работало от 25 до 30 женщин. Стоимость услуг сексуального характера составляла от 1000 до 5000 гривен в час. Часть денег они обязывались отдавать организаторам, а остаток распределяли между собой", - говорится в сообщении.

По результатам ряда проведенных обысков по местам проживания и предоставления услуг обнаружили и изъяли около 1,3 млн. гривен, банковские карты, контрацептивы, мобильные телефоны, компьютерную технику и "черную" бухгалтерию.

"Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ Нацполиции в Киевской области при оперативном сопровождении управления миграционной полиции ГУ Нацполиции в Киевской области. Проверяется информация о вовлечении в незаконную деятельность несовершеннолетних", - уточняют в прокуратуре.

Напомним, ранее под Киевом поймали вербовщицу, которая отправляла украинок заниматься проституцией за границей.