Двое киевлян наладили бизнес с услугами проституток - их задержала прокуратура. Фото: открытые источники

Задержаны организаторы и четверо сообщников, которые наладили нелегальный бизнес по предоставлению услуг сексуального характера на территории Киевской области.

Об этом сообщают в Киевской областной прокуратуре.

Мошенникам сообщили о подозрении в обвинении по факту сутенерства и вовлечения лиц в занятие проституцией (ч. 2 ст. 303 УК Украины).

По данным следствия, два жителя столицы организовали нелегальный бизнес по оказанию услуг сексуального характера на территории Киева и Киевской области. Они привлекли к своей противозаконной деятельности четырех женщин в качестве администраторов, которые принимали заказы от клиентов, рассказывали об услугах и ценовой политике, вели учет поступления денежных средств и, в случае необходимости, искали помещение для предоставления "услуг".

"Женщин для занятия проституцией привлекали путем размещения рекламных объявлений в Интернете. По предварительным данным, на подозреваемых работало от 25 до 30 женщин. Стоимость услуг сексуального характера составляла от 1000 до 5000 гривен в час. Часть денег они обязывались отдавать организаторам, а остаток распределяли между собой", - говорится в сообщении.

По результатам ряда проведенных обысков по местам проживания и предоставления услуг обнаружили и изъяли около 1,3 млн. гривен, банковские карты, контрацептивы, мобильные телефоны, компьютерную технику и "черную" бухгалтерию.

"Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ Нацполиции в Киевской области при оперативном сопровождении управления миграционной полиции ГУ Нацполиции в Киевской области. Проверяется информация о вовлечении в незаконную деятельность несовершеннолетних", - уточняют в прокуратуре.

В Киевской областной прокуратуре сообщили о том, что задержаны преступники, которые наладили нелегальный бизнес по предоставлению услуг сексуального характера на территории Киевской области

В Киевской областной прокуратуре сообщили о том, что задержаны преступники, которые наладили нелегальный бизнес по предоставлению услуг сексуального характера на территории Киевской области

Напомним, ранее под Киевом поймали вербовщицу, которая отправляла украинок заниматься проституцией за границей.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться