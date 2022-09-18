Двое жителей столицы организовали бизнес по оказанию услуг сексуального характера. Фото
Задержаны организаторы и четверо сообщников, которые наладили нелегальный бизнес по предоставлению услуг сексуального характера на территории Киевской области.
Об этом сообщают в Киевской областной прокуратуре.
Мошенникам сообщили о подозрении в обвинении по факту сутенерства и вовлечения лиц в занятие проституцией (ч. 2 ст. 303 УК Украины).
По данным следствия, два жителя столицы организовали нелегальный бизнес по оказанию услуг сексуального характера на территории Киева и Киевской области. Они привлекли к своей противозаконной деятельности четырех женщин в качестве администраторов, которые принимали заказы от клиентов, рассказывали об услугах и ценовой политике, вели учет поступления денежных средств и, в случае необходимости, искали помещение для предоставления "услуг".
"Женщин для занятия проституцией привлекали путем размещения рекламных объявлений в Интернете. По предварительным данным, на подозреваемых работало от 25 до 30 женщин. Стоимость услуг сексуального характера составляла от 1000 до 5000 гривен в час. Часть денег они обязывались отдавать организаторам, а остаток распределяли между собой", - говорится в сообщении.
По результатам ряда проведенных обысков по местам проживания и предоставления услуг обнаружили и изъяли около 1,3 млн. гривен, банковские карты, контрацептивы, мобильные телефоны, компьютерную технику и "черную" бухгалтерию.
"Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ Нацполиции в Киевской области при оперативном сопровождении управления миграционной полиции ГУ Нацполиции в Киевской области. Проверяется информация о вовлечении в незаконную деятельность несовершеннолетних", - уточняют в прокуратуре.
Напомним, ранее под Киевом поймали вербовщицу, которая отправляла украинок заниматься проституцией за границей.