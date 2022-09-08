В Канаде задержали одного из братьев, которые подозреваются в массовых убийствах в провинции Саскачеван.

Мужчину подозревают в том, что он убил 10 и ранил 18 человек. Известно, что он находится в поле зрения полиции более 20 лет, поскольку с подросткового возраста у него были проблемы с алкоголем, наркотикам и кражами.

По данным полиции, в последнее вместе с братом он совершил нападения в 13 разных местах. В том числе в резервации канадских индейцев Джеймс Смит. Из-за многочисленных убийств и нападений там было объявлено чрезвычайное положение.

Своим жертвам преступники наносили ножевые удары. Тело брата подозреваемого было обнаружено несколькими днями ранее. На нем были следы ножевых ранений.

Подозреваемые Дэмиен Сандерсон (слева) и Майлз Сандерсон (справа)

Напомним, что подозреваемые передвигались на автомашине Nissan Rogue черного цвета. Полиция просила жителей Саскачевана "не покидать безопасное место, быть осторожными, впуская людей в свои дома".

Также мы писали, как на станции метро у Белого дома произошла поножовщина. В результате было двое раненных, а подозреваемый сбежал.