В столице Канады Оттаве сегодня, 19 февраля, силовые структуры разгоняли протесты дальнобойщиков и противников премьер-министра страны Джастина Трюдо. Полицейские с применением силы задержали около сотни человек. В дело была пущена и конная полиция.

Об этом сообщает Euronews.

Полицейские уже убрали более 20 грузовиков, которые несколько недель блокировали улицы в ходе антиковидных демонстраций.

Операцией по разгону руководил новый шеф полиции Оттавы Стив Белл.

"Ещё этим утром всем незаконно и законно протестующим была предоставлена возможность разойтись. Затем полицейские направились к перекрестку улиц Ридо и Сассекс, произведя новые аресты и освободив это место. По состоянию на три часа дня задержано 70 человек. Им предъявлены обвинения в многочисленных правонарушениях", - заявил глава полиции.

"Теперь центр Оттавы смотрится как на военном положении", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что массовые протесты в Канаде начались еще в конце января, когда дальнобойщики потребовали от правительства отмены антиковидных ограничений. А вскоре к их протестам присоединились недовольные правлением Джастина Трюдо. "Страна" подробно рассказывала о "канадском Майдане" в аналитическом материале.

На фоне протестов канадский премьер-министр Джастин Трюдо и его семья вынуждены были покинуть свой дом в столице и отправиться в секретное место.

А 15 февраля Джастин Трюдо заявил, что правительство Канады готово ввести ранее никогда не использовавшийся закон о чрезвычайных ситуациях, чтобы прекратить протесты против коронавирусных ограничений.